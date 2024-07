CONQUISTADOR. Con Luis Humberto Fernández, Santiago Nieto y “Chema” Tapia antes que él en Morena, en ese orden, el hace mucho académico ex leninista y ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, mejor se irá al Partido del Trabajo (PT) a intentar conquistar liderazgos marxistas para poder algún día estar en la posición política de entregarse pleno a los instintos más ricardianos que le permita la política ranchera de Querétaro. En resumen, diría el clásico, se cansó de ser cola de león y prefiere ser ahora cabeza de ratón.





PENA. Por eso, todo sea por tener un partido, es que el ingeniero y ex rector se la vive últimamente con Gerardo Fernández Noroña, quien le vende caro algo que nadie, ni el PT, pide: el partido en Querétaro, y por eso es que el exquisito ex rector, El Científico se aguanta los ascos cada foto que posa con el tristemente célebre personaje.





HOY. Alfredo Botello no deja de soñar en la posición política más alta que ha tenido: la Secretaría de Gobierno, donde dice que pronto volverá a estar. Y no se dice aquí para enfrentarlos, todo lo contrario: no hay mejor momento para esa travesura