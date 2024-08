DESOLADO. Perdida su reelección, el presidente municipal de Amealco, René Mejía, busca acomodo en el Gobierno estatal y anda muy preocupado de que los medios de comunicación no lo raspen, al menos no en esta temporada, y tan sensible que intimida en redes sociales a los amealcense que lo critican. Cuida su imagen, no con trabajo, sino pasando desapercibido.





¡ÓRALEEE! Mejía no tiene mucho que preocuparse: tiene la palabra de Ricardo Astudillo, dirigente del Partido Verde al que acudió en busca de ayuda. El alcalde de Amealco sabe que si le fallan sus aliados del PAN y del PRI, los del Verde sí le cumplirán integrándolo a la llamada 4T y, de chiripazo, en 2027 hasta en el gabinete de Astudillo, el mismo que ya se presenta como próximo gobernador.





TEMPORADA. La temporada de informes está a la vista. Descontando al diputado federal electo Roberto Sosa, que abrió el mes con su informe de despedida, en las próximas semanas comparecerán el gobernador y los 17 presidentes municipales. El 17 de agosto lo hará el alcalde capitalino Luis Nava y el 7 de septiembre Mauricio Kuri.