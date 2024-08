ATRAPADOS. Así quedaron algunos funcionarios del gabinete estatal dentro de un “after” (esos que “ya no existen”) del que se han vuelto clientes frecuentes. Todo era risas y baile en el antro ubicado en Bernardo Quintana, hasta que un operativo policiaco llegó para amargar la madrugada, pues se les ocurrió instalar el retén del alcoholímetro justo frente al lugar preferido de los “kuristas” y a la hora de cierre, pasaditas las 4 de la mañana. Nadie se atrevió a jugársela, ni siquiera los que llevaban chofer, pues estaba demasiado reciente el escándalo que le costó la chamba a Cristina Niño de Rivera como para poner a prueba la tolerancia del jefe. Y no tuvieron de otra más que esperar a las 5 de la mañana, cuando terminó la revisión y llegó la resaca. La vida de ciertos políticos no es fácil.





CAMPAÑA. Se le acabó lo de la UIF, también lo de fiscal de Hidalgo y pasadas la elección tampoco puede presentarse como candidato a algo. Por eso Santiago Nieto, ahora sin cargo público ni partidista, busca foro y pretexto para tener visibilidad con el título de “académico y especialista en temas de procuración e impartición de justicia” y regresa a Querétaro a dar conferencias.





GUINDA. Y por si había duda de la politización del cargo de fiscal general del estado, regresó a Querétaro Edgar Nieves, el único aspirante que confiesa su interés por ocupar ese cargo con apoyo, dice, de los Monreal. Ya se vio.