TRIBUS. Para Sinuhé Piedragil los próximos 3 años como legislador local serán un tormento. Y no por su relación con la bancada del PAN, sino por la guerra sucia que le endosan sus compañeros morenistas vinculados al grupo de Gilberto Herrera. A través de las redes sociales lo acusan casi hasta de la pandemia de Covid-19 para impedirle liderar a la 4T y aliados en la LXI Legislatura.





FUEGO. Que Santiago Nieto, Luis Humberto Fernández, Arturo Zaldívar y todo el que tenga una aspiración sin ser de esta tribu de Morena pongan sus barbas a remojar, porque de aquí al 2027 se las van a aplicar igual.





SOLA. La presidenta estatal del PRI, que no lideresa, Abigail Arredondo, está viendo y no ve. El viernes acudió al Congreso Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, donde en lugar de hacer una autocrítica ante los señalamientos de los militantes, mandó a su jefa de prensa a descalificar a Luis Felipe Gómez, de la Unión de Productores Acuícolas y Pesqueros, acusándolo de que ya no es militante y de que “es gente de Pancho Domínguez”. Como si eso, y el viejo discurso de un Rubén Galicia que no representa a nadie, salvarán de la extinción a su partido.