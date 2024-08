AJUSTES. Que vienen cambios en el gabinete después del informe de Mauricio Kuri y estos son algunos probables movimientos: Sonia Rocha a Desarrollo Social en lugar de la actual encargada Diana Pérez Mejía; Rosendo Anaya dejaría Sedea, aún sin reemplazo, y siguen en la cuerda floja el de Obras, Fernando González Salinas, así como Martha Elena Soto en Educación, “zopiloteada” por Alfredo Botello que ya anda desempleado. Nadie dice, por miedo, nada sobre las titulares de Cultura y Turismo.





REBELIÓN. No sólo Amealco está de cabeza en la recta final de una alcaldía que no ganó reelección, pues en Colón el presidente Manuel Montes de plano ya no se presenta a trabajar y sólo asistió 2 días en agosto. Pero más que sus faltas, los regidores le reclamaron airadamente el viaje que hizo a España en junio. El futuro alcalde, Gaspar Trueba, deberá auditar a fondo.





ABANDONO. Para colmo, el secretario de Administración de Colón, Giovani C. Borbolla, también abandonó su puesto y se fue con el presidente electo de Pedro Escobedo, Alberto Nava. ¿Y dónde anda la dirigente el PRI, Abigail Arredondo, que antes no salía de ese municipio “gobernado” por el PRI? En San Lázaro, premiada con una “pluri” federal.