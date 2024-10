FUCHI. “Chema” Tapia Franco, ex candidato a la alcaldía capitalina, dice que “por dignidad y no por debilidad” desistió de asumir la regiduría a la que él mismo se apuntó en el proceso electoral. El morenista de El Campanario (por el bien de todos, primero los pobres…) no aclaró qué tiene de indigno y débil el cargo de regidor capitalino, pero le dejó puestos los mismos calificativos a su amigo y suplente, el también ex priista Jorge Cevallos, quien sí rendirá protesta pese a lo “indigno y débil”.





ENTREGADOS. Y hablando de debilidades, ayer los regidores de la llamada 4T en la capital del estado no dieron ni un voto en contra de los nombramientos propuestos por el panista Felipe Macías. El poder a todos los hace iguales.





DESASTRE. Óscar Pérez pensó que ser presidente municipal de Amealco le abriría todas las puertas, pero la realidad lo alcanzó cuando le negaron el acceso al Congreso estatal, la famosa “casa del pueblo” a la que intentó llegar sin estar invitado. Mejor se hubiera puesto a trabajar en su municipio, que arrancó trienio sin titulares en varias áreas, y de última hora andaba pepenando currículums para llenar los boquetes en su gabinete.