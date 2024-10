DIVISIÓN. El anuncio panista en el Congreso estatal de proponer la eliminación de las prerrogativas que reciben los legisladores por 200 mil pesos mensuales ha generado diferencias al interior del grupo parlamentario, pues hay quienes no están de acuerdo con dicho planteamiento. La aspiración del Partido Acción Nacional es dar una “bofetada” con guante blanco a Morena en la Legislatura y que éstos no acepten la propuesta; no obstante, ante la incertidumbre, hay quienes dentro del PAN han cuestionado la postura.





PICUDO. Por cierto, que esta iniciativa, que deja “desvalijada” la chamba de diputado y que ya fue contestada por los de Morena con otra de mayor austeridad, fue pretexto para poner en plan protagónico al legislador Mauricio Cárdenas Palacios, el más consentido, recomendado y protegido de todos los diputados panistas por representar al “Campestre Power”.



LÍDERES. Y hablando de power, como no sucedía hace muchos años, dos de San Juan del Río concentran el control del Congreso estatal: Guillermo Vega Guerrero y Edgar Inzunza, ambos amigos y con orígenes en el mismo partido, aunque ahora enfrentados por cosas de la política desde el PAN, el primero, y desde Morena el segundo.