SIMI. No sólo en Morena hay simulación con sus “Juanitas” en la elección de dirigencia estatal, porque el Partido Acción Nacional también “elegirá” el domingo a Martín Arango como nuevo líder tras una campaña “de chocolate” donde fingió contender, no obstante que es candidato único (“de unidad”, diría el viejo PRI) para relevar a Leonor Mejía. Los panistas justifican que la “campaña” sirvió para placear al nuevo dirigente, pero si pocos lo conocen entonces ¿cómo que es candidato único y “de unidad”?





DESGASTE. El PAN sigue con la idea de que es partido hegemónico y que puede darse “lujos”, como por ejemplo tener una dirigencia ausente durante los últimos 4 años y, no obstante el descalabro, omitir la renuncia obligada desde el 3 de junio y hasta proclamar que “¡ganamos!”. Allá ellos si creen estar mejor que Morena sólo los de la 4T se agarra a sillazos, allá los azules si creen en campañas de “chocolate” como la de Arango, en vez ponerse a trabajar cuanto antes en un solo personaje como hizo Pancho con Kuri y no con 7. Luego no se quejen de que nadie se los dijo.





PACHANGAS. Y mientras tanto, en la Ciudad de los Palacios…. ¡Vámonos al “Bagua”!