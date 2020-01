AUTO RECORTE. Pronto se conocerá la designación de prerrogativas para los partidos políticos este año 2020, incluido Morena que prometió reducir este financiamiento público en 70%. Y será porque no tienen líder estatal, porque se les olvidó la promesa del exdirigente Carlos Peñafiel o porque de plano no les cuadra la austeridad, pero hasta ahora el comité queretano AMLOver no ha hecho oficial esa decisión, auténtica patada a la cartera, ante el Instituto Electoral. Obvio, tampoco lo ha hecho ningún otro partido, pero sucede que nadie más prometió tal suicidio político. Es buen momento para que Morena demuestre que, de veras, ellos no son pan con lo mismo.

LISTO. Juan José Jiménez, senador suplente de Gilberto Herrera, estaba en lo más alto de la lista de suspirantes a la alcaldía capitalina por el partido Morena, pero ya saltó a la lista mayor, la de aspirantes a la gubernatura que encabeza, todavía en la imaginaria, el enigmático “zar” anti lavado del Gobierno federal Santiago Nieto Castillo. El senador Jiménez, proveniente de la escuela del PRI igual que muchísimos otros en Morena, sabe que para regatear hay que subirle y que capaz que sí es chicle… ¡y pega!.

DEDAZOS. Y para cerrar con los morenistas queretanos, resulta que les cayó muy mal el recado que les mandó doña Yeidckol Polevnsky de que ni se calienten, ni sufran ni se acongojen porque las principales nominaciones del 2021, o sea la de gobernador, diputados federales y alcaldes, las decidirán en la CDMX. ¿Se acuerdan del PRI? Pues igualito.