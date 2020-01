FRONTAL. Enrique Correa Sada encaró las acusaciones en su contra por presuntas irregularidades en el municipio de Querétaro señaladas por la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE). No existe, dijo el ex alcalde interino en ABC 107.9, ninguna observación ni proceso legal que lo señale, además de que -aclaró- su hermano salió de la empresa proveedora 2 años antes de que se asignara el contrato para instalar la pista de hielo en el Centro Histórico.

ENTREVISTA. Del “outsourcing” y el presunto auto pago de 35 millones de pesos, respondió que él no era alcalde interino en ese momento, sino titular de Servicios Públicos, que las licitaciones las realiza Administración y que por lo tanto el documento no lo imputa a él. En pleno año preelectoral y para evitar daños a los proyectos de su partido, como aquí se advirtió por la gravedad del señalamiento, el líder municipal del PAN afrontó el señalamiento en su contra y lo atribuye a la grilla. “Me queda claro que a eso me expongo”, dijo en el noticiario de Adán Olvera. Ya vendrán más señales de si es o no un ajuste de cuentas político, pero por lo pronto el titular de ese trienio, Marcos Aguilar Vega, anda muy ausente y silencioso sobre las observaciones de la ESFE a su administración.

REBOTES. Hoy ABC Radio 107.9 inaugura un espacio más de pluralidad hacia el relevo gubernamental del 2021, con la participación de las 3 principales fuerzas políticas. Será cada martes a las 13:30 horas dentro del noticiario ABC Diario y estarán, por Morena, el líder en funciones Jesús Méndez, por el PAN Agustín Dorantes y por el PRI Paul Ospital. Volará pelo, no se lo pierdan.