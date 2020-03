OPOSITOR. El episodio de fallido espionaje en el Senado mostró a Mauricio Kuri González como auténtico líder de la oposición, pues ante las calumnias lanzadas por Morena acusando al PAN de un “montaje” con los micrófonos encontrados, el queretano coordinador del grupo panista defendió con fuerza su verdad y se impuso en la discusión.

CHATARRA. Se demostró que no fue montaje, como aseguraba Morena, y se aclaró por voz de los propios trabajadores del Senado que los micrófonos encontrados en las oficinas del grupo parlamentario del PAN fueron instalados hace 10 o 12 años… y que desde entonces esa chatarra no funcionaba. Morena no tuvo más remedio que admitir que no había ninguna mentira en lo denunciado y acordar con el grupo del PAN para reanudar las sesiones y seguir avanzando en la agenda de la cámara alta.

LEGALIDAD. Sin señalar culpables, Kuri González alzó la voz para denunciar la aparición de los micrófonos en sus oficinas, lo cual apuntaba a ser un atropello y ataque directo a la democracia, y exigiendo a la Fiscalía General de la República investigar hasta dar con los responsables. Pero si no hubiera presionado, jamás hubiera llegado el esclarecimiento.