DE VUELTA. Suspirando dejó a varios queretanos la reaparición pública de Ricardo Anaya con el puro pretexto del coronavirus (como si fuera especialista), para sumarse al multitudinario enojo por el manejo de la contingencia y de paso despertar, inevitablemente, comparaciones entre el Chico Maravilla del panismo y quien desde hace año y medio no puede hablar de corridito más que para insultar. Dejó suspirando a varios porque algunos ven en ese video dominical una señal clara de que Anaya no se olvida de Querétaro y opinan que no tendría mejor regreso a la política que buscando la gubernatura. Omiten un factor importante: que Anaya en su terruño nunca ha sido arrasador, sino todo lo contrario, y que de hecho la única campaña local en su carrera la perdió… bueno, también la única federal.

MUDANZAS. Anda de mudanza la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro de Raúl Parissi, que deja sus oficinas en el Centro Cívico para despachar próximamente desde la delegación del Centro Histórico de Querétaro. También se prevé el cambio de oficinas de algunos institutos desconcentrados como el Instituto de la Juventud y el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pues las oficinas ubicadas en Villas del Cimatario no son de fácil acceso.