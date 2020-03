REBELDE. Ahora fueron el Partido Acción Nacional y destacados panistas los que padecieron la inestabilidad del alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia. Resulta que al ex priísta se le ocurrió y se le hace posible que él pueda ser el próximo gobernador y, envalentonado, amenazó con renunciar al PAN según él porque le hablaron por teléfono para condicionarle recursos estatales, obvio sin presentar prueba alguna y con un inmediato desmentido por parte del blanquiazul. Según Ochoa, él no le pide permiso a nadie para ayudar a su municipio ni para aspirar, como reconoce ahora, a ser candidato a gobernador. Pero la culpa no la tiene el indio… ¿O cómo dice el refrán?

ESCÁNDALOS. Recordemos que silvestre alcalde de Colón lo mismo protagoniza una persecución con agentes federales para refugiarse en un departamento en compañía de su asistente que amenaza a periodistas en sus redes sociales y en lugares públicos, se “auto invita” a las giras del gobernador por Europa, protagoniza videos de baile “de a cartón de cerveza”, se toma “selfies” en cueros en el gimnasio o se disfraza de centurión en Semana Santa. Tan devaluada anda la política que este personaje ¡ahora quiere ser gobernador!