DE CHOCOLATE. ¿Y dónde está, qué va a decir esa Defensoría “autónoma” de los Derechos Humanos de Queretaro ahora que la Comisión Nacional declaró la guerra contra las reformas al Código Penal que cstigan la desobediencia del aislamiento? Tan mala es la partidizada CNDH de Rosario Piedra al servicio de López Obrador como la Defensoría omisa de Roxana Ávalos, imposición de Juan Martín Granados.

CORTÓN. Varios fueron los priístas que en el pasado proceso voltearon bandera y saltaron hacia Morena, decepcionados por las trapacerías del “partidazo”. Diego Foyo fue de los primeros en cambiar al tricolor por la 4T, pero el mismo Foyo hoy se ha convertido en un feroz crítico de la antidemocracia, la corrupción y las mentiras que un día sí y el otro también emprobleman al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nada raro sería que el joven exdiputado marque printo su distancia y salga de Morena Querétaro, donde hace mucho se respira un fuerte olo ra azufer

BARA BARA... Adolfo Ríos no le perdona a Morena, tras perder ante Luis Nava, que le hayan negado un cargo federal en la Conade o en el ISSSTE. Convencido de que no es valorado ahí como el “rockstar” que él cree ser sólo por haber sido futbolista, desde hace un año anda en pláticas con partidos y parece ser que con el PRI ya casi lo ficha. Casi, porque el ex Arquero de Cristo tomará una decisión hasta que el desconcertante Santiago Nieto decida si va a Querétaro… o a la Segob. Ríos demuestra oootra vez no tener impulso propio.