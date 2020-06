DESACATO. Mientras todos los gobiernos locales luchan para mantener el aislamiento, a la Oficialía Mayor que encabeza José de la Garza parece que no le han llegado la circular ni la publicación en La Sombra de Arteaga, pues varias direcciones trabajan de manera “normal”, sin las medidas de sanidad necesarias y con decenas de trabajadores compartiendo salas y escritorios como hasta antes de la pandemia. Que alguien le avise a De la Garza… o cuando menos a los de Protección Civil, a ver si les clausuran. Ajá.

AMENAZAS. Todo lo contrario a los programas de apoyo a la economía familiar que puso en marcha Francisco Domínguez y algunos alcaldes, porque aseguran que el regreso al trabajo fue obligado por algunos directores como Jorge Juárez Álvarez, en Control Patrimonial, con la advertencia de que si no retornan a sus puestos, pese a los temores de contagio, serán puestos en la lista de despidos y les aconseja (eso sí, bien buena gente) que cuiden su chamba y no protesten. Agregan que la única medida de protección en sus oficinas son trapos con cloro a modo de tapete y no hay el espacio necesario para “Susanita Distancia”.

¡FELICIDADES! Ya se sabe que la UAQ es única, peeerooo… en Jalisco la UdeG da por terminado el semestre escolar y quedará acreditado para todos los estudiantes, incluyendo a los que por falta de internet no pudieron conectarse. Vayan llamando al mariachi.