LES VALE. Reacción en la Oficialía Mayor tras la denuncia, aquí, de que no cumple con la orden de aislamiento de su personal permitiendo el llamado “home office” y mucho menos las medida sanitarias por el Covid-19 en sus oficinas: para “taparle el ojo al macho”, el viernes el director Jorge Juárez Álvarez ordenó tomar fotografías de los lugares de trabajo para llevarlas al oficial mayor, José de la Garza, quien al ver todo “en orden” autorizó que se siga violando el acuerdo publicado en La Sombra de Arteaga y la disposición del gobernador Francisco Domínguez.

FALSO. En las fotografías se ven dispositivos de limpieza que no están en las oficinas de Control Patrimonial y una distancia entre trabajadores que no es real, pues para tomar las imágenes les pidieron que desocuparan espacios entre escritorios, pero “sólo para la foto”. Nos dicen los trabajadores que “en la oficina real” los trapos empapados de cloro son la única medida sanitaria y continúa el hacinamiento. Y no, nunca se ha presentado por ahí Protección Civil, porque andan muy ocupados clausurando changarritos. La dirección es Lerdo de Tejada 4B.

OPERATIVO. Blindaje extremo y muchos escoltas acompañan al sanjuanense Santiago Nieto Castillo, brazo ejecutor del presidente Andrés Manuel López Obrador que recientemente dio otro campanazo congelando cuentas del Cartel Jalisco Nueva Generación (ojalá que también haya detenidos). La fuerte seguridad está más que justificada, pues si algo hace a diario el “zar” antilavado es ganar enemigos, pero ¿dónde quedó aquello de que el “pueblo” los protege?