COVID. Ni por ser virtuales dejan de ser chismosas las sesiones del Cabildo de Querétaro. Y así nos enteramos, por confesión del mismo alcalde capitalino que olvidó cerrar el micrófono de su computadora, que Luis Nava volvió a salir positivo de Covid-19 pese a la cuarentena que ha guardado, que tendrá que quedarse en casa varios días más y, también, que su esposa e hija resultaron positivas en la prueba.

AGUANTA. Aunque sin malestares graves, el presidente municipal no recupera “al 100” los sentidos del olfato y el gusto y daba por hecho un pronto regreso a la oficina. En efecto, sería muy irresponsable de su parte romper el aislamiento, más ahora que se le “salió” a micrófono abierto ante los reporteros.

AISLADOS. Todo lo contrario a los dos altos ex colaboradores y un mando medio de la administración de Marcos Aguilar, con los dos ex funcionarios acusados por simular compra de materiales de construcción durante el trienio gobernado por Roberto Loyola el municipio de Querétaro aclaró que el encarcelamiento no es por una denuncia de ellos. De hecho no estaban ni enterados del procedimiento y la Fiscalía actuó quién sabe con qué acusación, probablemente de la ESFE. A ese nivel la coordinación y comunicación entre autoridades.