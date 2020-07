ATASCADOS. Cada quien por su lado. Así están en el agonizante PRI queretano que sigue sin pies y mucho menos cabeza, con eso de la doble dirigencia. Al partido, más dividido que nunca, lo han usado solo para sus intereses personales. Un ejemplo es la fracción de 2 diputados en el Congreso local y cuya batuta supuestamente está en manos de Abigail Arredondo, pero no puede usarla al 100% porque tiene que consensuar todo con su dizque “coordinado” Hugo Cabrera, quien sigue soñando que sigue en la Cámara federal o que es candidato a gobernador. Ni para atrás ni para adelante.





SÍ, PERO NO. Santiago Nieto Castillo dice no temer a las amenazas del crimen organizado, pero llegó a San Juan del Río ayer con vehículos artillados y una escolta de la Guardia Nacional “que ni Obama”; también como funcionario federal asegura promover el respeto de la contingencia sanitaria, pero juntó a 150 personas en un auditorio y, como su “sensei”, fue el único de los asistentes al foro que no usó cubre bocas. Por último, aseguró que no está en campaña para ser candidato a gobernador por Morena, peeerooo… que él estará donde Andrés Manuel (y no el electorado) lo ponga. Algo así como aquel que pidió que lo dieran por muerto y ya sabemos el resto de la historia.

De Nieto no se duda ni su preparación ni su cercanía con el Presidente, pero sí de su efectividad electoral ya que nunca ha hecho campaña, de su oficio político también porque sabe “entambar” pero no convencer a la gente y además de qué clase de mandatario aspiraría a ser, si así se lo indica AMLO.