A CUENTAS. Una vez detectado dónde era almacenado el material de construcción robado a la delegación Villa Cayetano Rubio del municipio de Querétaro, los dueños de esos inmuebles serán llamados a declarar como parte de la investigación complementaria para fincarles responsabilidades. Así es como el ex regidor Sócrates Valdés y su esposa la ex candidata y ex diputada local Antonieta Puebla, ambos priístas, serán ligados con estas irregularidades que le costaron prisión a 2 exfuncionarios denunciados por la gestión de Luis Bernardo Nava, empeñado en cumplir eso de que no es “tapadera” de nadie.

AL TIEMPO. Juan José Jiménez sigue calladito y sin dejar de tener trabajo de tierra, sin anuncios espectaculares como los del ansioso Arturo Maximiliano pero sobre todo sin bajarse ante la especulación de un probable “dedazo” como ya hizo Gilberto Herrera. Hoy al partido Morena tiene muchas cabezas y una lucha interna fuertísima por la dirigencia nacional, pero la apuesta del senador es que, cuando lleguen las definiciones, los descartes y los arrepentimientos, él mantendrá intactas sus posibilidades para buscar la nominación 2021 porque nunca las negoció. Al tiempo.