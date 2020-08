CELOS. En Corregidora nació el viernes una nueva pugna derivada de la visita de campaña, coof coof, perdón, visita de “trabajo” de Santiago Nieto Castillo. Quien era la candidata “natural” impulsada por el zar antilavado de Hacienda, la ex priísta y ex panista Mireya Fernández, ahora tiene como competidora por la misma nominación a la petista Gabriela Moreno, actual regidora y ex candidata a alcaldesa en 2018 que, de pronto, el viernes se mostró como la verdadera consentida del doctor.

A MODO. Ahí mismo en Corregidora salió muy salpicado, oootra vez, el regidor ecologista Ricardo Astudillo Suárez por el apoyo que dio a un proyecto inmobiliario en El Batán. Lo que no señalan sus críticos es que el voto a favor del “verde” fue motivado más por Jairo Marina Alcocer, quien es primo del desarrollador Alfonso “Ponty” García Alcocer, eterno plurinominal del PVEM y además mano derecha del propio Astudillo. Dios los hace…