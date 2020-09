AVASALLADOS. Se esperaba que ayer Pancho Domínguez regalara un voto de independencia y el banderazo de salida a los virtuales candidatos de su partido, Mauricio Kuri y Luis Nava, para que ellos comenzaran a correr solos y no a la sombra del gobernador como hasta ahora, rumbo al 2021. La ausencia calculada no se dio en el evento de inauguración del C4 y la percepción entre los “grillos” en eso que llaman el “círculo rojo” es que, por muy bien que esté evaluado el mandatario, él NO aparecerá en la boleta electoral. Esa fue una lección al PAN en 2009 y al PRI en 2015.

ENCUESTA. Hablando de evaluaciones, ayer Pancho Domínguez ascendió al sitio 1 de la encuesta sobre gobernadores hecha en todo el país por “México Elige”, con 71.4% de aprobación en las redes sociales a su gobierno estatal. El segundo lugar fue el tlaxcalteca Marco Antonio Mena con 68%.