SE VA. Amparado contra una probable detención tras el encarcelamiento de Juan Gabriel Olvera, alias “El Gavilán”, hoy Mario Calzada Mercado dejará oficialmente el cargo de regidor en El Marqués argumentando motivos de salud. Cosas raras de la política, porque el también ex alcalde le hará con su salida un gran favor a Pedro Francisco González Ramírez, quien es su suplente y a la vez su enemigo.

¡GRACIAS! Pedro Francisco González, “El Pedrín” para los cuates, es un personaje popular de La Cañada al que le festejan que en julio, durante una manifestación vecinal afuera del salón de cabildo, protagonizó un duelo de insultos con el primo hermano del ex gobernador Pepe Calzada. De milagro no llegaron a los golpes, no se sabe la razón de ese pleito, pero hoy “El Pedrín” (¡quién lo diría!) tomará el lugar de su rival en El Marqués.

CAMPAÑA. Con motivo de su informe de actividades el senador morenista Juan José Jiménez reapareció en anuncios espectaculares, para no quedarse atrás de los panistas Luis Nava y Mauricio Kuri o la priista María Alemán, quienes en cosa de apenas 15 días se han disputado el paisaje. Jiménez está en la lista de aspirantes a la candidatura a gobernador por Morena, junto con Santiago Nieto y Gilberto Herrera.