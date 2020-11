INFORME. El diputado local Agustín Dorantes llega a su segundo Informe de Resultados, hoy a las 18:30 horas a través de Facebook, para el cual eligió un formato novedoso que da la voz a hombres y mujeres que perdieron su empleo o bajaron la cortina de su negocio. Además, Dorantes hablará de sus iniciativas en materia de seguridad, desarrollo urbano y medio ambiente presentadas para beneficio de los habitantes de todo Querétaro. El legislador del IV Distrito Local acumula más de 1,200 gestiones y 374 kilómetros recorridos.

ALERTA. Como un riesgo de fraude define el municipio de Querétaro al desarrollo Tierra Noble que, sin permiso para fraccionar ni construir, ha comenzado a vender lotes a incautos. Varias veces han sido clausuradas casetas de venta en el lugar, allá “delantito” de Juriquilla, y hasta el presidente municipal Luis Nava advirtió sobre posibles estafas: “no tiene ninguna licencia, ningún permiso y, de hecho, lo que buscaríamos es que no haya personas engañadas y que caigan en la compra de este tipo de lotes que no tiene ninguna licencia para desarrollar”. Luego no digan que no se les avisó.

REVÉS. El Ayuntamiento de Querétaro deberá cumplir con la resolución de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 8 de octubre por violencia política contra la regidora de Morena, Ivonne Olascoaga Correa, a quien se le negó información pública para poder emitir su voto. Así que la administración capitalina deberá atender las solicitudes de transparencia vía las secretarías de Desarrollo Humano y del Ayuntamiento, además de repetir la sesión de Cabildo sobre la propuesta de Obra Pública 2020 y los protocolos de actuación policial del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.