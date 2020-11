DRAMA. Impetuoso por figurar en El Marqués, el regidor Guadalupe García alias “El 4 Lonas” intentó montar un escándalo antes de la sesión de cabildo que llevó a cabo el ayuntamiento el viernes. Un policía le pidió identificarse y proceder con los protocolos de sanidad y uso del cubrebocas, a lo que el silvestre e panista contestó: “Si no quieres no entro. Vete a la…” y ahora alega que “no me dejaron entrar”.

MENTIRAS. El regidor, indignado con el policía que le pidió seguir las normas anti Covid-19, minutos después entró en “modo víctima” y organizó un plantón para quejarse de que Protección Civil y la policía municipal actúan en su contra, como si de veras fuera trascendental su carrera en el cabildo. García Ramírez es una deformación política engendrada por el propio partido al que hoy combate… y que con su PAN se lo coman.

NEGRO. Dicen los muy fijados que el supuesto destape de María Alemán para la capital fue propiciado por la misma diputada federal con una pregunta “a tirabuzón” para “Alito” Moreno, pero por muy obligada que haya sido la respuesta, Abigail Arredondo, la otra aspirante, para nada que se sorprendió y, de hecho, hasta iba vestida de luto absoluto para la ocasión.