UNIDAD. El PAN queretano decidió que sus candidatos serán decididos por designación y Mauricio Kuri sigue corriendo en solitario, sin un solo contendiente, por la nominación a gobernador. A 6 meses de las elecciones, el senador es el punto de unidad de todos los grupos azules, que en otras épocas se trataban a gritos y sombrerazos a estas alturas de cualquier proceso. Impuso la paz interna.

SE VA. Kuri pedirá licencia a su cargo de senador, del cual saldrá fortalecido por un trabajo sorprendente tras la muerte de Rafael Moreno Valle, cuando el queretano asumió la coordinación panista y terminó ganando el respeto de su bancada y de otros grupos parlamentarios, pese a su intensa oposición al Gobierno federal de Morena, para buscar sin desgastes internos la gubernatura. Es cosa de días.

SEÑALES. Apareció por el Centro Cívico de Querétaro el ex diputado local y ex secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico. Algo trama el Niño Naranja, hoy desde el partido Fuerza Social por México, pues se le vio muy platicador con su amiga la ex lideresa del sindicato universitario, Laura Leyva, la misma que llevó a huelga a la UAQ.