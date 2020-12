GUARDADITO. Por el sexto o por el séptimo distrito, pero es un hecho que Antonio Zapata Guerrero buscará la reelección como diputado local para ser uno de los mandones de la próxima Legislatura estatal. El panista es una verdadera aplanadora electoral en Corregidora, donde dos veces ha sido alcalde, y el PAN lo tiene guardado sólo en espera de ver en cuál de los dos territorios, sexto o séptimo, aplanará a la independiente, ultraderechista y muy rebelde legisladora Elsa Méndez, que junto con su esposo Juan Barrios ha dejado muchos frentes abiertos.

“CARMALO”. El cargo dura 3 años pero el descrédito toda la vida. Así le pasó al ex alcalde de Corregidora Carmelo Mendieta, hoy preso por acusaciones de operar con recursos de procedencia ilícita y que desde hace años fue echado del PRI, castigado por el entonces José Calzada cuando se sospechaba que andaba en malos pasos. Más bien recientemente andaba buscando protección política en Morena.

CUATE. Otro que fue echado del PRI, el ex dirigente Juan José Ruiz, debido a su cercanísima amistad con el tesorero municipal Francisco Martínez Domínguez se ha convertido en regidor escudero, en vez de opositor, del cabildo capitalino. El ex “Pepe Boy”, antes hasta grosero con los panistas, no se afiliará al blanquiazul que tanto criticaba, pero sí aspira a una candidatura de partidos satélites como Querétaro Independiente o Redes Sociales Progresistas.