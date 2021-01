CORTESÍAS. Cuando menos 8 personas han sido encarceladas por acusaciones de uso indebido del servicio público, corrupción o desvío de recursos presuntamente cometidos durante el trienio de Marcos Aguilar Vega como presidente municipal de Querétaro. Entre los implicados destacan los secretarios de Gobierno y del Ayuntamiento, los directores de Desarrollo Urbano y de Protección Civil, así como dos funcionarios menores de la delegación Cayetano Rubio y hasta un ex regidor de partido ajeno, pero el ex alcalde que hizo de la transparencia una bandera no ha sido llamado a misa, mucho menos al confesionario.

CARIÑITOS Luego de tantas vueltas al penal de San José El Alto, dos cosas quedan bien claritas: primero, que el actual alcalde capitalino Luis Nava Guerrero se tomó muy en serio aquello de que “no seré tapadera de nadie…” y, segundo, que los panistas se llevan muy pesado en épocas electorales.

PERPETUOS. El 7 de marzo, domingo, es la fecha que ya tacharon los 3 alcaldes metropolitanos panistas de Querétaro, El Marqués y Corregidora para dejar el cargo en busca de la reelección. Ese día pedirán licencia y se festeja, por pura coincidencia, a Santa Perpetua. Amén.