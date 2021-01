ENOJO. Resulta que el panista Armando Rivera Castillejos es cortejado por Celia Maya García, quien al no ver gallos fuertes en Morena está buscando que el ex presidente municipal le dé impulso en Querétaro. Por supuesto que eso no ha gustado a ninguno de los aspirantes del partido de la 4T a esa misma posición.

¿PERDONADO? Mientras tanto, Arturo Maximiliano García, al ver nubarrones en el futuro de Morena, ya realiza gestiones para regresar al Partido Acción Nacional. Alega Maximiliano que él ha cuidado no aparecer públicamente con los personajes relevantes de Morena, ni con su propia candidata Celia Maya, que su imagen está intacta y considera aceptar cualquier espacio plurinominal. De arrepentidos, dicen, está lleno el reino del señor.

MAL. Abigail Arredondo, oficialmente precandidata única del PRI a gobernadora, anda adelantando campaña a través de llamadas desde un número con clave del estado de Guerrero a los teléfonos celulares de electores queretanos, a quienes les simula una encuesta sobre el conocimiento de “la futura gobernadora de Querétaro”. No le digan al IEEQ, porque a lo mejor la sancionan.