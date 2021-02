PEOR ES NADA. Marcos Aguilar Vega no fue vetado de las diputaciones federales plurinominales del PAN, sino solamente “escondido”. Alcanzó a colarse en la lista aceptando muchas condiciones y sin ser propietario ni de su destino ni de la eventual diputación. MAV será suplente del muy panchista Marco del Prete, actual secretario de Desarrollo Sustentable, y así Francisco Domínguez aún sin ser gobernador tendrá el ábrete y el ciérrate sésamo para el rebelde ex alcalde capitalino que, si se porta bien, será legislador federal con la pluri “de viejito” (decía él); si no, pues bye bye.

FINTAS. En su visita del sábado el senador Ricardo Monreal no desairó a la virtual candidata Celia Maya García y hasta la invitó a compartir conferencia con él, pero evitando una reunión con la aspirante de Morena a gobernadora. En cambio, el poderoso coordinador morenista sí se juntó en privado con Juan Carlos Martínez, hasta ayer candidato a gobernador de Fuerza Social por México y, él sí, su amigo y verdadera apuesta en Querétaro.

NOCAUT. Y triste apuesta, por cierto, ya que José Luis Aguilera, líder estatal de Fuerza por México, ayer dejó en la lona y sin candidatura a Juan Carlos Martínez y sin “hueso” a todo su equipo de ex priistas. Ah, la política…