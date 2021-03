HARTOS. Morena tiene una oportunidad en Tequisquiapan, donde hay hartazgo porque la alternancia de PRI, PAN y ahora un “independiente” no les da un gobierno que dure 3 años completos. No terminaron, por querer “chapulinear”, Raúl Orihuela, Antonio Macías ni Antonio Mejía, aunque al último se le reconoce porque hizo lo que nadie antes: heredó a su hermana el mando municipal, mientras él busca la reelección.

SÍ PERO NO. La diputada Paloma Arce islas, una de las aspirantes de Morena en la capital del estado, no declina por el panista Arturo Maximiliano García pero tiene con él una plática “de acercamiento”, no declina pero se toman una foto bien juntitos, no declina pero anuncia que ella va por una diputación federal, al fin que ni quería… La morenista insiste en que no declina, pero dice que Juan José Jiménez, el único que queda vivo en la carrera, ¡ya hasta se fue a Fuerza por México! No declina, pero hasta se da el lujo de recriminar al partido de la 4T porque “la falta de definiciones nos deja en incertidumbre”. Ella, que tiene todo tan decidido.

ESPERA. El Tribunal Electoral desechó hace mes y medio una impugnación contra Arturo Maximiliano por presuntos actos anticipados de campaña con anuncios espectaculares de promoción dizque de una revista con su rostro así de grande. La desechó porque el personaje no era candidato en ese momento, pero si Morena lo postula el Notario sería el primero en tener una sentencia en contra desde el mismo día de su registro. Veremos.