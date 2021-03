NO SE VA. El ex senador Juan José Jiménez, a quien la diputada Paloma Arce y el dirigente Ángel Balderas ubican ya fuera del partido Morena y de la contienda por la alcaldía de Querétaro, desmiente a sus (ni tan) compañeros, aclara que no se va a Fuerza por México y se reitera comprometido con la 4T.

LOSA. Mucho se ha dicho de la desventaja de Morena por sus propias indefiniciones sobre las candidaturas, pues quienes ganen las singulares encuestas cargarán con un descontento casi generalizado, pero el la mayor lastre será el repudio por la estrategia y planeación en la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la entidad.

DUDAS. La vacuna ya llegó, aunque en número muy corto, a 14 de los 18 municipios, pero el detalle es que entre los 4 que faltan están los 2 de mayor población: Querétaro y San Juan del Río, y en que los Servidores de la Nación de la delegación del Bienestar no logran ofrecer un modelo eficiente que reduzca tiempos de espera a adultos mayores y, sobre todo, que garantice dosis para todos.