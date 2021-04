FAMA. La cabra tira al monte y Redes Sociales Progresistas al PRI. El partido de la familia de Elba Esther Gordillo postula para alcalde de Querétaro a Carlos Rentería, expresidente del muy tricolor Icadep, ex contralor de Roberto Loyola, ex operador de Jaime Escobedo y ex administrador del Congreso, de donde fue removido por una sentencia de inhabilitación. Mmm…

PROVECHITO. Aunque el protocolo de seguridad sanitaria para las campañas aprobado por el IEEQ ordena que “durante el desarrollo del acto de campaña queda prohibida la distribución de comida en cualquiera de sus presentaciones”, ayer la morenista Celia Maya García encabezó un desayuno para unas 100 personas. Extraña que la ex magistrada no conozca la norma, pero mucho más que su equipo la exponga. Una vez más.

DESAIRE. Sobre la firma del llamado pacto de civilidad entre los 11 partidos y sus 10 candidatos el domingo en el Club de Industriales, Maya aclara que no ha sido invitada. Y si no se apuran los del Observatorio Ciudadano, parece que no estará, pues ya dijo que “no necesito firmar de civilidad para ser correcta”, enfatizó.