¡UFFF! Con las uñas, casi en el último minuto del plazo, el ex priista Héctor Magaña salvó su candidatura a alcalde de Tequisquiapan, hoy colgado del logotipo de Morena. Mientras otros aspirantes no tardaban más de 10 minutos en cumplir los trámites de la Junta Distrital 11, al también ex diputado local le tomó 12 horas completar la documentación exigida por el IEEQ. De balde tanta experiencia que -dice- acumuló en el PRI y al lado del senador Gilberto Herrera.

VUELTAS. Con su brinco de PRI a Morena, uno de muchos que se dieron este año, Hector Magaña hizo recordar cuando, aún creyente del tricolor, calificó de “berrinchudos” a los que se fueron del partido enojados por la designación de él como candidato, también en Tequisquiapan.

COLÓN. El ex delegado federal del Trabajo, Gaspar Trueba, se registró como candidato independiente a la presidencia municipal de Colón, un pueblo cansado de alcaldes escandalosos, conflictivos y hasta encarcelados en los últimos trienios. Con la bandera apartidista, aunque hasta hace muy poco militaba en el PRI, Trueba promete acabar con las malas administraciones en esa demarcación de alto crecimiento industrial, pero muy sufrida en lo politico.