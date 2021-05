PLEITO. Aún no gana un solo voto de los electores, pero el recién creado partido Fuerza por México sigue en disputas legales por la dirigencia estatal en Querétaro: el episodio más reciente fue la expulsión de José Luis Aguilera Ortiz, ordenada por el CEN con todo y que se dice “compadre” del dueño Pedro Haces, y la advertencia de que “no me voy” por parte del siempre polémico político. El más afectado por el caos, pero ¡oh, ironía! también su principal promotor, es el candidato a gobernador Juan Carlos Martínez, cada día con menos posibilidades de ser competitivo.

SE VAN. Ahora fueron 7 priistas los que rompieron con su partido para desertar a la campaña del panista Mauricio Kuri por la gubernatura: en la lista hay exdiputados, ex alcaldes y dirigentes municipales del semidesierto y de la Sierra Gorda, Peñamiller, Pinal de Amoles y Jalpan, todos reclutados por el senador “duro” Alfredo Botello.

“TIRO”. Varios pendientes habrá dejado en su ex partido, el PRD, la 3 veces candidata a gobernadora Celia Maya García, porque la actual abanderada del Sol Azteca, Raquel Ruiz de Santiago, no deja de lanzarle retos para marcar el liderazgo de la izquierda progresista que ambas dicen representar. En el debate o a diario vía redes sociales la perredista califica a la morenista como un “retroceso” y heredera de los errores de la 4T, pero la ex magistrada nunca contesta.