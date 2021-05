JOYITA. Otra raya al tigre es el procedimiento sancionador que inició el Instituto Electoral del Estado contra Juan Aristeo Ramírez, conocido como “El Bananas”, candidato de Morena a la alcaldía de El Marqués, pues ya la Fiscalía General le inició carpeta de investigación por presunta violencia de género, le prohibió acercarse a su denunciante de nombre Miriam y el cabildo, porque además es regidor, también abrió un procedimiento de destitución.





UNO MÁS. El ex priísta, ex diputado y ex aspirante a la alcaldía de San Juan del Río, Gerardo Sánchez Vázquez, se lanzó un brinco de 3 vueltas con giro invertido para caer bien parado, piensa él, dentro del equipo del panista Roberto Cabrera Valencia, a quien hoy no sabemos si felicitar o compadecer por sus recientes adquisiciones de campaña. A ver cuánto tarda Gerardo en pelearse con todos, como le pasó en su antes “amado” PRI.





CASCAJO. Así como hay dudas sobre el tino de Roberto Cabrera en su apertura, las hay sobre si es fortuna o desgracia del priista Gustavo Nieto Chávez ya no tener de su lado a un eterno perdedor de elecciones, como Gerardo Sánchez, o a un tristemente célebre como el ex alcalde Fabián Pineda.