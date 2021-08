PUENTE. Con los pretextos de las licencias en el cargo, unas de hasta 45 días como el caso de la capital, de los preparativos de la transición estatal, la conformación del futuro gabinete y por la veda electoral de la fracasada consulta del domingo, ya se cumplieron 2 meses de virtual ausencia política, mediática y a veces hasta administrativa de los principales actores y factores locales.

VACÍOS. Quien no cayó en espejismos, porque ella no compitió el 6 de junio, es la rectora Teresa García Gasca. Ha sabido aprovechar el abandono de espacios para afianzar liderazgo dentro y fuera de la UAQ, a tal grado que pide el regreso al escenario B por Covid y no hay personaje que le conteste. Ni los que se van ni los que llegan.

INFORMES. Roberto Sosa comparecerá el jueves en Corregidora, Luis Nava el 10 en la capital, Guillermo Vega el 13 en San Juan del Río y Enrique Vega Carriles el 20 en El Marqués. El gobernador Pancho Domínguez rendirá su último informe el domingo 15.