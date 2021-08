CRUCE. Extrañó que para el tercer informe de Luis Nava en el Centro Cívico asistió como representante del gobernador electo la próxima secretaria estatal de Cultura, Marcela Herbert, y no la futura titular de Gobierno, Guadalupe Murguía, a quien de todas formas el alcalde capitalino se refirió como “La Jefa” y que fue invitada aún en calidad de senadora de la República.

FUTURO. Murguía será la Número Dos en el organigrama político, cabeza operativa del gobierno estatal y por lo mismo -según los usos y costumbres- primera opción para la alcaldía de la capital. Falta mucho para el 2024 y Mauricio Kuri González muestra que no quiere intervenir en la grilla por la capital perfilando a su colaboradora. No por ahora.

AUSENTE. Varios ex presidentes municipales no desairaron a Luis Nava y asistieron a su informe, excepto Marcos Aguilar Vega, aunque el desairado podría haber sido él, porque al más humilde de los ex alcaldes ya no lo invitan ni a las juntas de manzana de Juriquilla.