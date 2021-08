PANCHO. Mauricio Kuri confirmó la llegada como secretaria de Turismo de la actual coordinadora de Comunicación Social de Francisco Domínguez, Mariela Morán Ocampo, y con ella son 5 los actuales funcionarios de primer nivel, y varios más de segundo, que seguirán teniendo chamba en el próximo gabinete estatal. Los otros son Marco del Prete en Sedesu, Fernando González Salinas en Obras, Mario Ramírez en Oficialía Mayor y Rogelio Vega Vázquez Mellado en la oficina de la Gubernatura.





SIMI. Quien podría cambiar solo de oficina, sin caer en el “error” de salir del presupuesto ni perder las riendas del sistema policiaco, es Juan Marcos Granados Torres, mediante un eventual enroque que lo lleve de regreso al Municipio de Querétaro, donde ya fue jefe de la Policía, y a uno de sus leales al frente de la Secretaría Estatal. Eso si Kuri no encuentra pronto algún ex federal o ex militar con expectativas de dar tan buenos resultados como el actual mando único.





¿Se acuerdan cuando por algunos de sus buenos proyectos las ex cadidatas a la gubernatura eran mencionadas como probables colaboradoras del gabinete? Se quedarán esperando.