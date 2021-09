SE AMACHAN. En El Campanario los reclamos de exclusión de género provocaron la renuncia de la directora del Club, Magdalena Almagro, y un muy ligero cambio en las políticas de acceso al bar “Hoyo 19”, que sigue siendo exclusivo para varones como las cantinas de hace 50 años. Continúa la violación de los derechos de equidad en el barrio más “de mundo” y caro de Querétaro. ¿Y qué dice la autoridad?





NUEVO. En Corregidora las novedades el 1 de octubre serán la creación de la Secretaría de la Mujer, que encabezará a actual directora del instituto, Patricia Narváez, y la probable llegada de una priista al gabinete del reelecto Roberto Sosa Pichardo como titular de Turismo.





¿SERÁ? Ahora que dejó de ser diputado federal, Marcos Aguilar Vega suspira por un nombramiento en el gobierno de Mauricio Kuri; eso sí, consciente de la mala fama que se hizo, el ex alcalde capitalino busca algo discreto, lo que sea pero que no cause problemas y donde pueda rehacer su vida política, como por ejemplo la Representación del Estado en la CDMX. Ni tan perdido.