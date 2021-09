ELLAS. La secretaría del Trabajo abonará a la equidad de género que por primera vez tendrá un gobierno estatal, pues Mauricio Kuri designó a Liliana San Martín Castillo y echó abajo el rumor de la llegada de Mauricio Herbert a ese cargo.





REFUGIO. Huyendo de la mala fama o de las consecuencias de haber grabado en video con las manos en el dinero al mismísimo hermano Pío de Andrés Manuel López Obrador, hace rato que llegó a residir a Querétaro el ex funcionario federal David León Romero. Y nos cuentan que lo hizo al más puro estilo de la 4T, para la que trabajó de forma destacada, sumándose a los residentes del próspero fraccionamiento El Campanario. ¿Y por qué no en Bolaños?, preguntaría su ex jefe AMLO.





HOYO 19. En el mismo “barrio” de El Campanario, famoso ya por la discriminación a mujeres que incluso motivó la renuncia de su presidenta, eligieron una mesa directiva interina. Quedaron Ricardo Chemor Ávila como presidente y Daniela Rochin Morales vocal. Suerte con ese reto de vencer el machismo cantinero.