CULPAS. Le explotó a Roberto Carlos Cabrera Valencia la inconformidad de vecinos damnificados por inundaciones en La Rueda, San Juan de Río, quienes no han recibido el pago del seguro catastrófico, que tanto promueven como un “regalo” por el pago oportuno del impuesto predial. Pero en vez de atender a los afectados, el alcalde le aventó el bulto al secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes, quien ya mucho ha hecho por él y por San Juan armando el gabinete municipal. Eso ya es un abuso.





EXPLICACIÓN. Mucho tendrá que aclarar el ex alcalde de San Juan, el hoy empoderado diputado local Guillermo Vega Guerrero, respecto a que el seguro incluido con el predial venció el 30 de septiembre, el mismo día que su administración, siendo que el pago predial es anual y no por 9 meses. Los damnificados pensaban que estaban asegurados, pero no.





VIP. Nos dicen que otro punto de posible conflicto de intereses del ex Canaco Gerardo de la Garza Pedraza, hoy funcionario estatal, es su relación con la empresa concesionaria de las fotocopias en todas las oficinas oficiales. ¿Será?