VEDA. No queda claro por qué, puesto que el único participante en la consulta de revocación de mandato es el presidente, pero desde hoy y hasta el 10 de abril todos los funcionarios y dependencias públicas entran en veda electoral y no podrán promover ni personalizar acciones. Quienes lo hagan deben ser denunciados y ojalá que también los que tomen esta norma de pretexto para no hacer nada.





IRONÍA. A esto se debe que ayer el gobernador y prácticamente todos los alcaldes anunciaron al mismo tiempo obras y programas antes de entrar en parálisis pública. Curiosamente lo que no se suspende es la ceremonia por el aniversario de la Constitución, que encabeza el Presidente ¿cuál veda?



JUANITO. Entre las organizaciones que buscan ser partido político está Querétaro Democrático y Ciudadano, registrada por Luis Tonatiuh Islas González pero dirigida en realidad por el ex candidato a gobernador Miguel Nava, que además también es aspirante a la Defensoría de Derechos Humanos, que ya presidió.