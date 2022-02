CONFUSIÓN. En nombre de la veda electoral se peleó con Cupido el alcalde de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, al cancelar los matrimonios colectivos de su demarcación en pleno mes del amor. No sería nada raro, en vista de la consulta sobre revocación de mandato presidencial, de no ser porque el propio presidente municipal demostró no tener ni idea de las restricciones y terminó violando la norma.





TARDE. No le avisen al INE porque podría multarlo, pero justo el 4 de febrero, día que entró en vigor la prohibición de propaganda gubernamental, a Antonio Mejía y a su equipo les dio por presumir que sí trabajan, y mucho, con anuncios de inversiones y obras en educación y reparación de vialidades en las cuentas institucionales de redes sociales.





CERTEZA. Terminaron las entrevistas en 3 bloques a los 18 aspirantes a la Defesoría de Derechos Humanos y no hay favorito, dicen los diputados, pero de lo que sí están seguros es de la demanda que interpondrá Miguel Nava Alvarado contra la Legislatura, oootra vez, cuando sea descartado.