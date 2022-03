DERECHOS. Tras la cancelación, más que documentada por el Municipio de Querétaro, del concierto de Ricky Martin, empresarios y hasta alcaldes ponen en duda futuros eventos, como las ferias, por no tener certeza de que no les clausurarán “al cuarto para las doce”. No entienden que con cumplir la ley basta.





CORTESÍA. Pese a haber sido fuerte opositor cuando coordinó a los senadores, Mauricio Kuri no se sumó al rompimiento del diálogo con Andrés Manuel López Obrador y, por el contrario, fue uno de los poquísimos panistas que sí asistieron a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles… y hasta música llevó.





TIEMPOS. No es lo mismo ser opositor, incluso en la cámara alta, que llevar la investidura de todo un estado al que se puede afectar por seguir agendas personales. Kuri fue uno de los 28 mandatarios presentes en Santa Lucía y ayer explicó la razón: porque es “mezquino” desear que el presidente fracase y porque el AIFA es “muy digno” y beneficiará a Querétaro.