RENCOR. El fuego “amigo” de las redes sociales no le da tregua al diputado federal Felipe Fernando Macías, ahora con motivo de su protagonismo contra la iniciativa de ley eléctrica. Y todo porque desde su informe de actividades no ha dejado de exponerse como posible candidato a la capital, lo que no le perdonan otros panistas con el mismo perfil.





ARTE. Concluida la veda electoral y las vacaciones de los días “santos”, el alcalde Luis Nava retoma la agenda pública y este sábado inaugurará el Festival Internacional Querétaro Experimental en el patio del Museo de Arte Contemporáneo. La capital continúa la intensa reactivación de su oferta cultural tras la larga pausa de la pandemia.





GIRA. Hoy el presidente municipal de Querétaro presenta este festival ante el público de la Ciudad de México, pero lleva como invitados a los reporteros locales; eso sí, con las reservas de que nadie le pregunte, nadie, por otros temas.