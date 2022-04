CULPAS. En solo 2 meses como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, Javier Rascado Pérez ya hizo lo que su antecesora Roxana Ávalos no pudo, no la dejaron o no quiso realizar en cuando menos 6 años: emitir una recomendación contra dependencias del Gobierno estatal y municipal de Querétaro por la violencia del tristemente célebre caso del estadio Corregidora.





5M. La DDHQ emitió una recomendación por la violación de derechos humanos de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Coordinación Estatal de Protección Civil, de los corridos Miguel Angel Contreras y Carlos Rodríguez di Bella, pero también de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, que encabeza Juan Luis Ferrusca.





ESFE. En cambio, quien sigue al pie de la letra el ejemplo de la anterior ombudsman de “no corro, no grito, no empujo…” es el titular de la Entidad Superior de Fiscalización, Enrique de Echávarri, que ni en defensa propia hace observaciones. Hasta parece que para eso lo pusieron ¿o no?