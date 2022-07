REPARTO. Este domingo Querétaro será testigo del primer round por el control del partido Movimiento de Regeneración Nacional, cuando los morenistas salgan a elegir a quienes ocuparán las 50 sillas disponibles en el Consejo Nacional. Pero lo más importante será que de ahí saldrán los presidentes y secretarios generales de los consejos y comités estatales.





CONVERSOS. Y si el guinda no es color puro, los aspirantes a representar a Morena Querétaro tampoco: los hay ex panistas, ex priistas y ex perredistas, todos huérfanos de los demás partidos y van en busca de gloria. Quién quita y “es chicle y pega”.





MILAGROS. Llama la atención el caso de Pablo González Loyola Pérez. Con el respaldo de la fallida ex candidata a la gubernatura, Celia Maya García, van él, su esposa Cándida Acosta y su hija Frida, además de su hermana Consolación, quienes durante 20 años monopolizaron al PRD… que terminó sin registro.