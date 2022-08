PASADO. La elección interna de Morena resultó un ejemplo, pero de lo que no se debe hacer y de lo que ya no quiere el país. Comportamientos inadecuados y sospecha de prácticas como el acarreo, la presión para inclinar la decisión del voto. De paso nos dieron una lección de por qué nuestras votaciones deben estar en manos del INE y no de quienes aspiran a extinguirlo.





FUTURO. De mañana al viernes el mundo de la industria creativa digital se reunirá en la capital del estado en el “Queretaverso”, convención única en su tipo en todo el país que tendrá como escenario el Centro de Congresos. El gobierno de Luis Nava apuesta no sólo a mostrar el avance tecnológico y el crecimiento del sector, sino dar al talento local oportunidades de emprendimiento y empleo.





ÓRALE…! Vendrán las compañías líderes en el mundo “gamer” y creadores en un evento de talla mundial que espera la asistencia de más de 15 mil personas, donde se darán también importantes anuncios en materia de innovación y creatividad para la capital queretana.