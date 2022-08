ESCUCHA. Tras la caída de una trabe en la obra de Sombrerete y bulevar Bernardo Quintana, Mauricio Kuri quiere investigar a fondo lo que sucedió y encargó el trabajo a un grupo experimentado de la UNAM, ajeno a intereses del contratista y del gobierno.





EXPERTOS. El Instituto de Ingeniería revisa con lupa, con instrumentos complejos y de alta tecnología, el proceso constructivo aplicado por la empresa Solutintec, la cual ya se puede ir olvidando de tener más contratos al menos en este gobierno, según adelantó Kuri, al prometer que se llegará hasta las últimas consecuencias y se sancionará como marca la ley.





COLMILLUDO. Está de vuelta en Querétaro el ex alcalde Armando Rivera Castillejos. Tras un abrupto rompimiento con la presidenta municipal de León, Guanajuato, el también ex diputado federal no tarda en figurar dentro del PAN y meterse a la negociación 2024.