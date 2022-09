IGUALES. Le cayó como maldición al diputado Paul Ospital el nombramiento (inevitable para él) que le hizo Alejandro “Alito” Moreno como vocero nacional del PRI. En los hechos el queretano tiene aparición permanente en los debates, pero al formalizar su cargo queda más solo que nunca en lo local, si acaso respaldado por Abigail Arredondo, que en nada le ayuda, y al mismo nivel, pero del bando contrario, que el tristemente célebre Marcos Aguilar, vocero nacional del PAN.





COLADO. Va quedando claro qué tipo de transformación promueve Morena en Querétaro. El partido de la 4T anuncia al ex priista y ex panista Alejandro Ochoa Valencia para estar en el Foro “Jóvenes Legislando por la Transformación”, sin importar que el ex alcalde de Colón haya sido de todo y sin medida, hasta preso por peculado, pero nunca legislador.





INFORME. Toño Mejía Lira, alcalde de Tequisquiapan, rinde mañana su informe de labores tras un año cargado de retos y dificultades desde el primer día, cuando se inundó el pueblo mágico, pero con señales de una recuperación económica, de obras y turismo cada vez más cercana a los niveles pre pandemia.